Цветоводы объяснили, как вырастить красивые и крепкие астры

Даже самую лучшую рассаду астр могут испортить болезни, вредители или неправильный уход за растениями. Важно соблюдать несколько простых правил.

Для начала нужно выбрать сорта, максимально устойчивые к фузариозу. Время от времени необходимо осматривать листья растений. Нетипичный налет, белые или желтые пятна могут указывать на заболевание.

У заболевших кустов нужно сразу удалить все пораженные листья. Затем проводится обработка самих растений и почвы вокруг них фунгицидом.

Лучше всего использовать Фитоцид, Триходерм, Фитоспорин-М. Хороший результат также дают препараты меди: хелат, медный купорос и бордоская жидкость.

Появление бурых пятен возможно при поражении сажистым грибком. Его переносчиками являются насекомые, поэтому потребуется обработка инсектицидами.

Если ситуация не улучшается, можно воспользоваться препаратами комплексного действия. Самые известные из них – Квадрис, Триада, Акробат, Энерджи, Превикур.

В целом лучше уделить достаточное внимание профилактике, чем впоследствии бороться с болезнями и вредителями.

Необходимо также помнить, что красивые астры невозможно вырастить без правильного полива: регулярного, но умеренного.