Хабек: сокращение подачи газа из России в ФРГ говорит об эффективности санкций
Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек объяснил, что в чём заключается эффективность антироссийских санкций коллективного Запада.
24 июня вице-канцлер Германии Роберт Хабек дал интервью телеканалу RTL, где сообщил об эффективности западных санкций против России. По мнению Хабека, после интенсификации рестрикционного давления США и Евросоюза на Россию Москва действительно получает прибыль с продажи энергоносителей, однако это стало неэффективно для Москвы в условиях спецоперации.
Роберт Хабек утверждает, что санкции сделали Россию неспособной тратить за рубежом средства, вырученные с продажи нефти и газа. Вместе с тем канцлер Германии Олаф Шольц публично заявлял, что опасается сокращения поставок газа в Германию на фоне поломки турбины "Северного потока".
Примечательно, что после введения новых антироссийских санкций Владимир Путин поручил "Газпрому" взимать плату за поставки газа на Запад исключительно в рублях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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