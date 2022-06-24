ВОЗ: число заболевших в мире вирусом оспы обезьян превысило 3000 человек
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о трёх тысячах подтверждённых случаев заболевания вирусом оспы обезьян.
Гендеректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании чрезвычайного комитета ВОЗ по ситуации с оспой обезьян сообщил информацию касательно числа выявленных случаев заражения вирусом оспы обезьян, которая уже получила статус пандемии.
По словам Гебрейесуса, в мире число заражения оспой уже составляет более трёх тысяч выявленных заболевших в 48 странах, помимо этого также сообщается об одном летальном исходе.
Примечателен и тот факт, что заражение вирусом оспы обезьян, по мнению медиков, происходит преимущественно половым путём среди гомосексуальных мужчин. Особенности механизма распространения до сих пор изучаются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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