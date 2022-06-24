Сын Илона Маска сделал операцию по смене пола
Сын Илона Маска от первого брака сделал операцию по смене пола и изменил имя с фамилией.
Телеканал NSC News сегодня сообщил о том, что Ксавье Маск официально стал девушкой и отказался от своего знаменитого отца американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска.
Помимо этого, Ксавье сменил своё имя и фамилию на Вивиан Дженна Уилсон, после одобрения судом ходатайства о смене имени, признании смены пола и выдачи нового свидетельства о рождении сына от первого брака Илона Маска.
Данный поступок связан с желанием Вивиан Уилсон не иметь ничего общего с её биологическим отцом, который практически не принимал участия в воспитании своего ребёнка от Джастин Уилсон.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Сын Илона Маска сделал операцию по смене пола