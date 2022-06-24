Сын Илона Маска сделал операцию по смене пола

Сын Илона Маска от первого брака сделал операцию по смене пола и изменил имя с фамилией.

Телеканал NSC News сегодня сообщил о том, что Ксавье Маск официально стал девушкой и отказался от своего знаменитого отца американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска.

Помимо этого, Ксавье сменил своё имя и фамилию на Вивиан Дженна Уилсон, после одобрения судом ходатайства о смене имени, признании смены пола и выдачи нового свидетельства о рождении сына от первого брака Илона Маска.

Данный поступок связан с желанием Вивиан Уилсон не иметь ничего общего с её биологическим отцом, который практически не принимал участия в воспитании своего ребёнка от Джастин Уилсон.