При крушении военного самолёта Ил-76 в Рязани погибли четыре человека
В пятницу утром военно-транспортный самолёт Ил-76 разбился в Рязанской области, что стало причиной смерти четырёх человек.
24 июня МЧС России опубликовало срочный пресс-релиз, в кором сообщило, что сегодня около 4:20 утра по московскому времени военно-транспортный самолёт Ил-76 разбился недалеко от Рязани.
Сообщается, что на месте крушения самолёта произошёл пожар, на тушение которого у представителей спецслужб ушло полчаса. Изначально российское информационное агентство "ТАСС" утверждало, что в результате падения Ил-76 ранения получили пять человек.
Позднее выяснилось, что на уже четыре из пострадавших при крушении самолёта в Рязанской области признаны погибшими. Само небесное судно воспламенилось в результате жёсткой посадки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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