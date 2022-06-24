Песков заявил об абсолютной правоте России в вопросе блокады Калининграда
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью права в вопросе Калининграда.
Дмитрий Песков прокомментировал транспортную блокаду Калининграда, которую организовало правительство Литвы в последнюю неделю.
По словам Пескова, которые приводит информационное агентство ТАСС, правота Российской Федерации в данном вопросе является абсолютной.
"Россия с помощью министерства иностранных дел страны доводит до оппонентов свою позицию насчет транзитной блокады Калининграда, ее правота абсолютна", - приводит ТАСС слова Пескова.
При этом стоит отметить, что еще вчера, 23 июня, глава Евродипломатии Боррель заявил о намерении ЕС пересмотреть введенные Литвой в отношении России ограничения.
Опубликовано: Николай Скира
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