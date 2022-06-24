Песков заявил об абсолютной правоте России в вопросе блокады Калининграда

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью права в вопросе Калининграда.

Дмитрий Песков прокомментировал транспортную блокаду Калининграда, которую организовало правительство Литвы в последнюю неделю.

По словам Пескова, которые приводит информационное агентство ТАСС, правота Российской Федерации в данном вопросе является абсолютной.

"Россия с помощью министерства иностранных дел страны доводит до оппонентов свою позицию насчет транзитной блокады Калининграда, ее правота абсолютна", - приводит ТАСС слова Пескова.

При этом стоит отметить, что еще вчера, 23 июня, глава Евродипломатии Боррель заявил о намерении ЕС пересмотреть введенные Литвой в отношении России ограничения.

Опубликовано: Николай Скира

 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 