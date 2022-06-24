Лидер партии Бориса Джонсона уходит в отставку после «очень плохих результатов выборов»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его Консервативная партия потерпели два крупных поражения на довыборах в парламент в пятницу.
Председатель Британской консервативной партии Оливер Дауден объявил о своей отставке, из-за «очень плохих результатов выборов», включая поражение тори на двух прошедших в четверг довыборах в парламент.
«Эти поражения стали последними в череде очень плохих результатов для нашей партии», — написал Оливер Дауден в письме премьер-министру, добавив, что «мы не можем продолжать, как будто ничего не произошло» и «кто-то должен взять на себя ответственность».
Партия Джонсона терпит неудачи из-за самого премьер-министра, репутация которого была подмочена из-за «Патигейта», когда премьер позволил вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна.
Джонсон извинился за свое поведение, но дальше этого дело не пошло. Хотя, по мнению избирателей, он должен был понести заслуженное наказание, наравне с рядовыми жителями Британии, которых за подобные нарушения закона подвергали крупным штрафам.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Умер звезда сериала «Ликвидация» актер Аркадий Гарцман
Диспетчер скорой помощи отказался посылать бригаду к умирающему Шатунову
Большая половина украинских беженцев покинула ЕС и вернулась на родину, только 9% из прибывших в ЕС говорят, что «бегут от войны»
Сын Илона Маска сделал операцию по смене пола