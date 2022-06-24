Лидер партии Бориса Джонсона уходит в отставку после «очень плохих результатов выборов»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его Консервативная партия потерпели два крупных поражения на довыборах в парламент в пятницу.

Председатель Британской консервативной партии Оливер Дауден объявил о своей отставке, из-за «очень плохих результатов выборов», включая поражение тори на двух прошедших в четверг довыборах в парламент.

«Эти поражения стали последними в череде очень плохих результатов для нашей партии», — написал Оливер Дауден в письме премьер-министру, добавив, что «мы не можем продолжать, как будто ничего не произошло» и «кто-то должен взять на себя ответственность».

Партия Джонсона терпит неудачи из-за самого премьер-министра, репутация которого была подмочена из-за «Патигейта», когда премьер позволил вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна.

Джонсон извинился за свое поведение, но дальше этого дело не пошло. Хотя, по мнению избирателей, он должен был понести заслуженное наказание, наравне с рядовыми жителями Британии, которых за подобные нарушения закона подвергали крупным штрафам.