Военно-транспортный самолет Ил-76В разбился в Рязанской области

Ил-76В совершал учебный полет без груза и потерял управление в небе над Рязанью утром 24 июня.

Сообщается, что пилоты приняли решение сажать самолет на грунт. Но из-за жесткой посадки фюзеляж не выдержал нагрузки, и самолет развалился на части и загорелся.

На борту самолета находилось девять человек. Четверо из них по уточненным данным не выдержали крушения и погибли.

Двое пострадавших в авиакатастрофе были доставлены в областную больницу, за их жизнь борются врачи.

Предварительно, причиной катастрофы стала неисправность одного из двигателей самолета, который загорелся в полете.