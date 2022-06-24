Военно-транспортный самолет Ил-76В разбился в Рязанской области
Ил-76В совершал учебный полет без груза и потерял управление в небе над Рязанью утром 24 июня.
Сообщается, что пилоты приняли решение сажать самолет на грунт. Но из-за жесткой посадки фюзеляж не выдержал нагрузки, и самолет развалился на части и загорелся.
На борту самолета находилось девять человек. Четверо из них по уточненным данным не выдержали крушения и погибли.
Двое пострадавших в авиакатастрофе были доставлены в областную больницу, за их жизнь борются врачи.
Предварительно, причиной катастрофы стала неисправность одного из двигателей самолета, который загорелся в полете.
Опубликовано: Тарас Медведев
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