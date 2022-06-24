В Гвадемуле обнаружена самая большая бактерия в мире

В Гвадемуле на Малых Антильских островах была обнаружена самая большая бактерия в мире, новость об этом исследовании была опубликована 23 июня в журнале Science.

Бактерия получила название Thoomargarita magnifica. Средняя её длина около 9000 микрометров.

Бактерия настолько велика, что её можно увидеть без микроскопа, так как по форме и размеру она напоминает человеческую ресницу.

Ко всему прочему, как отмечает соавтор исследования морской биолог Жан-Мари Фоланд, она может вырасти до 2 сантиметров.