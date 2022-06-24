В Гвадемуле обнаружена самая большая бактерия в мире
В Гвадемуле на Малых Антильских островах была обнаружена самая большая бактерия в мире, новость об этом исследовании была опубликована 23 июня в журнале Science.
Бактерия получила название Thoomargarita magnifica. Средняя её длина около 9000 микрометров.
Бактерия настолько велика, что её можно увидеть без микроскопа, так как по форме и размеру она напоминает человеческую ресницу.
Ко всему прочему, как отмечает соавтор исследования морской биолог Жан-Мари Фоланд, она может вырасти до 2 сантиметров.
Опубликовано: Тарас Медведев
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