Пятнадцатилетняя дочь Глюкозы призналась в небинарности

Наталья Ионова не скрывает, что нервничает, но старается доверять своей дочери, которая уже пробует выступать по псевдонимом Рей .

36-летняя Наталья Ионова, которая известна под своим концертным псевдонимом Глюкоза, рассказала, что у нее не существует запретных тем с детьми.

У певицы с мужем-бизнесменом Александром Чистяковым две дочери. Старшей, Лидии, 15 лет, младшей Вере - 10. Старшая, как и мама, - строит музыкальную карьеру. Лида сменила уже второй псевдоним. Сейчас она предпочитает обращение Рей, сообщает Космополитен.

Звездная мама поддерживает школьницу даже в очень смелых, а то и шокирующих экспериментах. Лидия может доверить ей самые сокровенные секреты. Но папе школьница рассказывает не всё, что с ней происходит.

Недавно Лидия сообщила Глюкозе о своей небинарности, подчеркнув, что такое "было такое еще до Джей Ло".

Наталья Ионова спокойно отреагировала на это заявление. Она не скрывает, что нервничает, однако старается понять мотивы дочери.

«Это поколение несколько другое. У них шире взгляды и восприятие мира. Главное – находиться рядом, когда они определяются, поддерживать, когда они себя ищут. Конечно, я нервничаю, но просто не подаю вида», — поделилась Ионова.