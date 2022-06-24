Сочи затопило после разгула стихии, две машина с людьми смыло в Черное море

Сочи затопило после обильных осадков и шторма, вода поднялась и подтопила городскую инфраструктуру.

В Лазаревском районе города из-за наводнения, затопило 50 частных домов, размыта проезжая часть, повреждены дамбы.

На черноморском побережье возле поселка Зубова Щель, в море смыло два легковых автомобиля.

В авто могло находиться восемь человек. Живым пока удалось обнаружить лишь одного из пассажиров.

Поиски пропавших без вести продолжаются, используется вертолет.

Сообщается, что штормовое предупреждение на курортах Сочи продлится еще двое суток.