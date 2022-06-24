Сочи затопило после разгула стихии, две машина с людьми смыло в Черное море
Сочи затопило после обильных осадков и шторма, вода поднялась и подтопила городскую инфраструктуру.
В Лазаревском районе города из-за наводнения, затопило 50 частных домов, размыта проезжая часть, повреждены дамбы.
На черноморском побережье возле поселка Зубова Щель, в море смыло два легковых автомобиля.
В авто могло находиться восемь человек. Живым пока удалось обнаружить лишь одного из пассажиров.
Поиски пропавших без вести продолжаются, используется вертолет.
Сообщается, что штормовое предупреждение на курортах Сочи продлится еще двое суток.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Умер звезда сериала «Ликвидация» актер Аркадий Гарцман
Диспетчер скорой помощи отказался посылать бригаду к умирающему Шатунову
Большая половина украинских беженцев покинула ЕС и вернулась на родину, только 9% из прибывших в ЕС говорят, что «бегут от войны»
Сын Илона Маска сделал операцию по смене пола