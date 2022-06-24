В Баварии водитель электровелосипеда столкнулся с косулей, животное не выжило
В Нижней Франконии (Бавария) водитель электровелосипеда столкнулся с косулей, сообщили в пятницу в полиции земли.
Авария произошла в четверг недалеко от Гросбардорфа (район Рен-Грабфельд).
В результате столкновения косулю отбросило в кювет.
По словам полиции, животное пришлось усыпить из-за серьезных травм.
В результате столкновения велосипедист получил лишь незначительные травмы, а электровелосипед получил ущерб на 100 евро.
Пример, один из редких, но показывает, на сколько опасны электробайки для пешеходов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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