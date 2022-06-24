В Баварии водитель электровелосипеда столкнулся с косулей, животное не выжило

В Нижней Франконии (Бавария) водитель электровелосипеда столкнулся с косулей, сообщили в пятницу в полиции земли.

Авария произошла в четверг недалеко от Гросбардорфа (район Рен-Грабфельд).

В результате столкновения косулю отбросило в кювет.

По словам полиции, животное пришлось усыпить из-за серьезных травм.

В результате столкновения велосипедист получил лишь незначительные травмы, а электровелосипед получил ущерб на 100 евро.

Пример, один из редких, но показывает, на сколько опасны электробайки для пешеходов.