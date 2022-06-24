Германия намерена национализировать часть «Северного потока-2»

Авторитетное издание Spiegel приводит слова министра экономики ФРГ Роберта Хабека, где он заявляет о планах национализировать часть трубопровода «Северный поток-2» на территории страны.

Роберт Хабек отметил, что если немецкая часть трубы будет «отрезана» от остальной, Германия сможет подключить ее к плавучему терминалу СПГ. Тем не менее, необходимо понимать, что этот участок уже включен в общую газотранспортную систему, поэтому отделить его не так просто.

Одним из недостатков «плана национализации» является то, что это займет очень много времени, а требования общеевропейской сети Natura 2000 будут крайне строгими с точки зрения юриспруденции. Кроме того, швейцарский оператор может выступить резко против.

Напомним, правительство Германии приняло решение приостановить сертификацию газопровода «Северный поток-2» после того, как российская сторона признала независимость Донецкой и Луганской народных республик 22 февраля 2022 года. При этом сам газопровод был достроен еще осенью прошлого года.