Более 400 мигрантов пытаются проникнуть в испанский анклав Мелилья из Марокко
Более 400 мигрантов попытались проникнуть в испанский анклав Мелилья из Марокко утром в пятницу, 24 июня.
Значительному числу из марокканских беженцев это удалось, сообщила префектура не уточнив, сколько нелегалов смогли прорваться через ограждение.
"Им удалось выломать дверь на пограничном КПП и проникнуть на территорию Мелильи. Мигранты были вооружены палками и крюками и использовали их против правоохранителей", пишут газеты.
Эта массированная попытка проникнуть в один из двух испанских анклавов, расположенных на северном побережье Марокко, является первой с момента нормализации отношений в середине марта между Мадридом и Рабатом после почти годичного дипломатического отчуждения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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