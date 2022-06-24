Более 400 мигрантов пытаются проникнуть в испанский анклав Мелилья из Марокко

Более 400 мигрантов попытались проникнуть в испанский анклав Мелилья из Марокко утром в пятницу, 24 июня.

Значительному числу из марокканских беженцев это удалось, сообщила префектура не уточнив, сколько нелегалов смогли прорваться через ограждение.

"Им удалось выломать дверь на пограничном КПП и проникнуть на территорию Мелильи. Мигранты были вооружены палками и крюками и использовали их против правоохранителей", пишут газеты.

Эта массированная попытка проникнуть в один из двух испанских анклавов, расположенных на северном побережье Марокко, является первой с момента нормализации отношений в середине марта между Мадридом и Рабатом после почти годичного дипломатического отчуждения.