Чеченский спецназ взял в плен основателя нацбатальона «Айдар» Андрея Билецкого
Телеграм-каналы сообщают, что бойцам спецназа Росгвардии Чечни удалось захватить главаря нацбатальона «Айдар» Билецкого.
«Пойман основатель «Айдара» Андрей Билецкий, который наносил удар Точкой-У по районам Донецка», - сообщают каналы.
Также сообщается, что за Билецким выслали вертолет, чтобы повести его эвакуацию, уж больно ценный для киевского режима кадр.
«…но он был подбит, как и все до этого», - констатировали в соцсети.
Сообщается, что после того, как попал в плен, Билецкий дал интервью бойцам полка имени Ахмата Кадырова, где обвинил Зеленского во всех своих грехах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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