Чеченский спецназ взял в плен основателя нацбатальона «Айдар» Андрея Билецкого

Телеграм-каналы сообщают, что бойцам спецназа Росгвардии Чечни удалось захватить главаря нацбатальона «Айдар» Билецкого.

«Пойман основатель «Айдара» Андрей Билецкий, который наносил удар Точкой-У по районам Донецка», - сообщают каналы.

Также сообщается, что за Билецким выслали вертолет, чтобы повести его эвакуацию, уж больно ценный для киевского режима кадр.

«…но он был подбит, как и все до этого», - констатировали в соцсети.

Сообщается, что после того, как попал в плен, Билецкий дал интервью бойцам полка имени Ахмата Кадырова, где обвинил Зеленского во всех своих грехах.