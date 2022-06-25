Садоводы поделились секретами правильного ухода за перцами на открытом грунте
Уход за перцами в условиях умеренного климата дело довольно хлопотное и рискованное. Расскажем, как правильно ухаживать за этими теплолюбивыми растениями.
Для стимулирования развития перца в открытом грунте его нужно своевременно подкармливать. Периодичность таких мероприятий - 2-4 раза за сезон.
Первая подкормка проводится через две недели, после посадки растения.
Применяемые средства на 10 л. воды:
- Аммиачная селитра - 15 гр;
- Суперфосфат - 30 г.;
- Сернозернистый калий - 25 г.
В качестве альтернативы используется комплексное удобрение или птичий помёт, разведённый с водой в соотношении 1:20.
Второй раз удобрения вносят после появления завязей. Дозировка компонентов снижается.
Применяемые средства на 10 л. воды:
- Аммиачная селитра - 10 г.;
- Суперфосфат - 25 г.;
- Сернозернистый калий - 25 г.
Последующие подкормки проводятся только при замедлении развития растения.
Опубликовано: Максим Алексеев
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