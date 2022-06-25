Садоводы поделились секретами правильного ухода за перцами на открытом грунте

Уход за перцами в условиях умеренного климата дело довольно хлопотное и рискованное. Расскажем, как правильно ухаживать за этими теплолюбивыми растениями.

Для стимулирования развития перца в открытом грунте его нужно своевременно подкармливать. Периодичность таких мероприятий - 2-4 раза за сезон. 

Первая подкормка проводится через две недели, после посадки растения. 

Применяемые средства на 10 л. воды:

  • Аммиачная селитра - 15 гр;
  • Суперфосфат - 30 г.;
  • Сернозернистый калий - 25 г. 

В качестве альтернативы используется комплексное удобрение или птичий помёт, разведённый с водой в соотношении 1:20.

Второй раз удобрения вносят после появления завязей. Дозировка компонентов снижается. 

Применяемые средства на 10 л. воды:

  • Аммиачная селитра - 10 г.;
  • Суперфосфат - 25 г.;
  • Сернозернистый калий - 25 г.

Последующие подкормки проводятся только при замедлении развития растения.

Опубликовано: Максим Алексеев

 
 

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