В ФРГ 14 человек получили отравления фтором в результате аварии на химзаводе
14 рабочих отравились фтором в результате аварии на химическом заводе в Бад-Вимпфене (район Хайльбронн).
Трое из них поступили в больницу для обследования, сообщили во вторник в полиции.
Как сообщают СМИ, в компрессорной на территории компании Solvay произошел выброс газообразного фторсодержащего продукта.
Вещество не попало в атмосферу и было локализовано в помещении компрессорной. Населению ничего не угрожает.
Тем не менее полиция начала расследование инцидента.
На веб-сайте Solvay уточняется, что продукты фтора используются, в качестве сырья для производства фармацевтических препаратов и пестицидов или в качестве изолирующих и охлаждающих газов для трансформаторов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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