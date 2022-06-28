В ФРГ 14 человек получили отравления фтором в результате аварии на химзаводе

14 рабочих отравились фтором в результате аварии на химическом заводе в Бад-Вимпфене (район Хайльбронн).

Трое из них поступили в больницу для обследования, сообщили во вторник в полиции.

Как сообщают СМИ, в компрессорной на территории компании Solvay произошел выброс газообразного фторсодержащего продукта.

Вещество не попало в атмосферу и было локализовано в помещении компрессорной. Населению ничего не угрожает.

Тем не менее полиция начала расследование инцидента.

На веб-сайте Solvay уточняется, что продукты фтора используются, в качестве сырья для производства фармацевтических препаратов и пестицидов или в качестве изолирующих и охлаждающих газов для трансформаторов.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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