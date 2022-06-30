Фирма Hello Kitty заключает сделку с Китаем после вирусного хита

Японская компания, стоящая за брендом Hello Kitty, заключила лицензионную сделку в Китае после того, как один из ее менее известных персонажей стал вирусным в стране.

Санрио говорит, что подразделение гиганта электронной коммерции Alibaba будет иметь эксклюзивные права в Китае на производство и продажу товаров с его 26 символами.

Сделка состоялась после того, как похожий на бесенка кролик Куроми Санрио был показан в китайском видеоролике в социальных сетях, который стал вирусным.
Акции Sanrio закрылись почти на 14% выше на торгах в Токио в четверг.

В заявлении компании говорится, что пятилетнее соглашение с Alifish, лицензионным и развлекательным бизнесом Alibaba, "еще больше повысит ценность бренда Sanrio и персонажа на материковом рынке Китая".

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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