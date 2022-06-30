Редкое очень красивое природное явление попало на фото

В Англии фотографу удалось запечатлеть редкое природное явление. Снимок опубликован на странице в Фейсбуке Torbay in pictures.

Речь о так называемой плоской радуге, которую получилось запечатлеть на пляже города Торки.

«Необычный эффект радуги в Торки, видно с пляжа Пейгнтон. Я считаю, что это вызвано эффектом солнечного света через брызги, поднятые ветром от моря. 25.8.2020. 3.36 вечера», — написал автор фото.

Как добавляет издание Metro, радуга появилась во время шторма.

«Поскольку это вода, поднятая с моря, эта более плоская и не изогнутая, как если бы это было вызвано каплями воды или дождя в небе», — поясняет феномен представитель британского метеорологического бюро.

Похожее явление было замечено в Бристоле в марте 2017 года и в Париже в 2013 году после того, как днем над обоими городами хлестали сильные ливни.

Но в обоих случаях радуга была слегка изогнута, в отличие от плоской, наблюдаемой на Торки.