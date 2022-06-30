Обзор геймерских смартфонов с лучшими процессорами

Смартфон — это не только средство для общения. Сегодня его активно используют для игр. Насколько смартфон подходит для запуска конкретного манипулятора, во многом зависит от процессора.

Продвинутая технология, впечатляющие результаты

В список новых игровых процессоров попали:

Snapdragon 8 Plus Gen 1 – последнее слово техники от компании Qualcomm. Анонсирован 20 мая 2022 года. В играх ему нет равных, так как в бенчмарках он превосходит даже именитый чипсет от Apple. Мобильные устройства с этим процессором скоро поступят на рынок.

Apple A15 Bionic – 6-ядерный чипсет, который не уступает, а в некоторых моментах превосходит Snapdragon. Анонсирован в сентябре 2021 года. Уверенно занимает первое место во многих бенчмарках.

Snapdragon 888 Plus – игровой чипсет, представленный в июне 2021 году. 8-ядерный процессор, реализованный по 5-нанометровому техпроцессу. Это означает еще большую скорость обработки информации и графики. В играх на бенчмарках он показывает поразительные результаты, оставляя конкурентов позади.

Есть немало моделей с игровыми процессорами, которые незначительно уступают новым моделям. Рассмотрим некоторые из них.

Asus ROG Phone 5s – геймерская модель без компромиссов

Если вы решили заказать смартфон, то получите гаджет, который справится с самыми ресурсоемкими играми. Он работает на базе новейшей технологии Snapdragon 888 Plus.

В сочетании со скоростным AMOLED-дисплеем на 144 Гц пользователь получает настоящее наслаждение от игрового процесса и плавной анимации. Картинка выглядит ярко и сочно.

Производитель установил матрицу четвертого поколения с отзывчивым сенсорным интерфейсом.

Nubia Play 5G: достойные характеристики

Это еще одна геймерская модель на базе Snapdragon 765G с 8 ГБ оперативной памяти.

Работа устройства в играх не вызывает нареканий. Частота обновления экрана 120 Гц позволяет насладиться плавной анимацией даже в динамичных играх.

Диагональ экрана составляет 6,65 дюйма, благодаря чему хорошо различимы мелкие детали процесса.

Black Shark 4 – хит от компании Xiaomi

За производительность отвечает Snapdragon 870. Этот процессор показывает достойные результаты и уверенно занимает лидирующие позиции, совсем немного уступая чипсету А13 Bionic.

Диагональ экрана 6,67 дюйма позволяет насладиться самыми мелкими элементами игровой картинки. Частота обновления составляет 144 Гц, благодаря чему анимация плавная, без резких переходов.

Этот эффект сохраняется даже в динамических играх. Яркий и сочный цвет обеспечивает Super AMOLED-матрица.

Хотя новые процессоры превосходят предыдущие практически во всем, не всегда целесообразно переплачивать за функции, которые пока не используются в полной мере.

Смартфоны с начинкой предыдущего поколения отлично справляются с задачей и способны удовлетворить потребности пользователя на протяжении ближайших нескольких лет.