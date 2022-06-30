Черепаха заполучила стильную причёску из водорослей стала героем вирусного видео

При просмотре этого видеоролика зрителям оставалось и удивляться, и хихикать — уж больно забавной и стильной получилась его главная героиня.

Черепаха, которую обнаружили под водой некие дайверы, случайно украсила водорослями не только свой панцирь, но и голову.

В результате образовалась причудливая причёска дерзкого ярко-зелёного цвета.

Черепаха со стильной причёской - это ключевой запро для этого видео.

Некоторые впечатлительные люди, правда, озаботились проблемой, которая кажется пугающей.

А что если водоросли прорастут в мозг черепахи и начнут контролировать несчастное создание?

Но ответы на подобные вопросы (из области фантастики) остались за кадром.