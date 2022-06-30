Беларусь включила Польшу в безвизовый режим посещения страны

Беларусь объявила о включении граждан Польши в безвизовый режим посещения территории республики.

Безвизовый режим начнет действовать с 1 июля и продлится до 31 декабря. Решение принято для «поддержания добрососедских отношений», сообщили в Погранкомитете Беларуси.

Безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии продлен до конца декабря 2022 года, сообщали ранее в ГПК Беларуси.

Литовцы и Латыши охотно совершают шоппинг и заправочные туры в приграничные регионы Беларуси, в связи с высокой разницей стоимости продуктов и топлива в соседних странах.

Власти Литвы с начала июня потребовали ужесточить контроль за транспортными средствами на приграничных пунктах пропуска и ввозимыми из Беларуси товарами. При этом учитывать частоту посещений Беларуси.



