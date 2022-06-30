Нетребко продаёт квартиру в Вене за 4 000 000 евро

Оперная дива Анна Нетребко решила продать роскошную квартиру в Вене. Проститься с элитной недвижимостью знаменитость согласна за почти 4 000 000 евро.

Российская оперная исполнительница Анна Нетребко продаёт элитную недвижимость в столице Австрии. Стоимость квартиры составляет почти 4 000 000 евро. Площадь шикарного "жилища" равна 225 кв м.

Нетребко приняла решение стать владелицей нового жилья в Вене. По этой причине апартаменты продаёт за 3 900 000 евро.

Это привлекательное жилье расположено в красивом и историческом доме в стиле барокко, в лучшем месте центра города. Квартира была первоначально сложена из двух квартир, имеет два входа и занимает два этажа.

В квартире, пока ещё принадлежащей знаменитости, имеются гостиная с огромным панорамным окном, выходящим на красивую францисканскую церковь, большая кухня, еще гостиная, холл, туалет для гостей, спальня с ванной и туалетом, гардеробная, 2 кладовые.

Оперная дива нелестно высказалась о проведении спецоперации России в Украине, но не сразу. Знаменитость решилась высказать своё мнение по поводу только после того, как её лишили работы за рубежом.

Напомним, что ранее звезда оперы признавалась, что обладает странностью, которая досталась ей от бабушки. Речь идёт о любви певицы к винтажным вещам.