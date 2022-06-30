The Nutrition Twins объяснили, что нужно добавлять в смузи для похудения

Добавление фруктов в протеиновый смузи придают ему великолепный вкус. Но фрукты содержат сахар, поэтому слишком большое их количество приводит к повышению уровня глюкозы в крови. Это мешает похудению.

Лучшим фруктом для смузи эксперты из The Nutrition Twins считают яблоко. Конечно, его лучше съесть целиком вместе с кожурой, но оно прекрасно подходит и для протеинового напитка. В красном яблоке около 62 калорий.

Черника содержит антиоксиданты, которые стимулируют клетки печени, помогают расщеплять жир и холестерин. Ягоды снижают риск диабета, содержат совсем мало фруктового сахара и придают смузи прекрасный цвет.

Дыня состоит из воды и пищевых волокон. Она вкусная, низкокалорийная, содержит витамины, микроэлементы, полезные вещества.

В вишне мало сахара и калорий, но много антиоксидантов. Они борются с воспалениями, которые часто становятся причиной ожирения, снимают мышечные боли после тренировки и нормализуют артериальное давление.

Киви можно добавлять в смузи неочищенным, в кожице содержится клетчатка. Этот фрукт помогает уменьшить жировую прослойку.

Грейпфрут – известный помощник в снижении веса, в нем мало калорий и сахара. В смузи стоит добавлять клубнику и малину.

Арбуз содержит много воды и клетчатки, но мало углеводов. Он устраняет чувство голода, приятно освежает и помогает избавиться от лишних килограммов.