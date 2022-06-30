Аналитики прогнозируют конец рекордных поставок Tesla, на это есть сразу несколько причин

Почти 2 года длился период рекордных поставок Tesla. Но сейчас он подходит к концу из-за проблем с производством.

Пока генеральный директор компании Илон Маск решает проблемы с покупкой Twitter, Tesla вынуждена бороться со слабым ростом производства в Берлине и Техасе, со сбоями в Китае.

Ожидается, что по итогам второго квартала объем поставок электромобилей бренда составит 295 078. В предыдущем квартале компании удалось достичь рекордного показателя в 310 048 машин.

Важную роль в быстром наращивании темпов сыграл Китай. Но длительный локдаун в этой стране из-за COVID-19 вызвал серьезные сбои в производстве. Недорогой и прибыльный завод в Шанхае выпустил около половины всех автомобилей.

Сначала Маск говорил, что общий объем производства Tesla во втором квартале будет таким же, как и в первом. Позднее он заявил, что это был тяжелый период из-за проблем с китайскими цепочками поставок.

Заводы в Берлине и Техасе он назвал «гигантскими печами для денег», отметив, что наладить поставки не удается, и работа предприятий остается проблемной.

Но после ослабления карантина в Шанхае Tesla наращивает производство, поэтому во второй половине года поставки могут восстановиться.

Но многие аналитики считают, что третий квартал будет непростым для Tesla, как и для других технологических компаний.