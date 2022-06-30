В США короновали самую уродливую собаку

Церемония прошла в Петалуме, штат Калифорния, победительнице конкурса вручили 1500 долларов призовых.

Ежегодный конкурс "Самая уродливая собака в мире" прошел в американском городе Петалуме.

Хозяйка коронованного любимца Дженеда Беналли была в восторге от того, что ее собака мистер Счастливое лицо названа лучшей на этой церемонии.

А еще - принесла в дом 1500 долларов призового фонда.

Кроме выбившейся в лидеры 17-летней китайской дворняжки были и другие пртенденты на этот титул.

Конкурс, уточняет сайт "Яустал", поощряет не покупку животных у заводчика, а их усыновление. Пандемия поставила конкурс на паузу на 2 года, но теперь традиция восстановилась.

К слову, мистера Счастливое лицо усыновила владелица Дженеда после того, как собачку нашли заброшенной в доме старьевщика.