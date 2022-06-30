В США короновали самую уродливую собаку
Церемония прошла в Петалуме, штат Калифорния, победительнице конкурса вручили 1500 долларов призовых.
Ежегодный конкурс "Самая уродливая собака в мире" прошел в американском городе Петалуме.
Хозяйка коронованного любимца Дженеда Беналли была в восторге от того, что ее собака мистер Счастливое лицо названа лучшей на этой церемонии.
А еще - принесла в дом 1500 долларов призового фонда.
Кроме выбившейся в лидеры 17-летней китайской дворняжки были и другие пртенденты на этот титул.
Конкурс, уточняет сайт "Яустал", поощряет не покупку животных у заводчика, а их усыновление. Пандемия поставила конкурс на паузу на 2 года, но теперь традиция восстановилась.
К слову, мистера Счастливое лицо усыновила владелица Дженеда после того, как собачку нашли заброшенной в доме старьевщика.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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