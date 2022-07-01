Остров Змеиный находится под контролем российских войск — депутат Черняк
Как заявил парламентарий Алексей Черняк, представляющий в Государственной Думе Республику Крым, остров Змеиный по-прежнему контролируется российскими войсками.
По словам депутата, отвод российских воинских подразделений с территории острова был обусловлен стремлением сохранить жизни военнослужащих,
которые оказались под угрозой после поставок Украине реактивной и ствольной артиллерии со стороны Запада.
Но, как отметил Черняк, Змеиный по-прежнему контролируется российскими военно-космическими силами, ракетами и военно-морским флотом.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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