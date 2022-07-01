Вдова Караченцова опять повредила ногу после операции

Вдова Никлая Караченцова Людмила Поргина ослушалась врачей. Она пренебрегла рекомендациями врачей, которые нужно было соблюдать после операции. "Из швов потекла кровь".

Медики строго-настрого наказали вдове Николая Караченцова Людмиле Поргиной придерживаться особых рекомендаций на протяжении 8 недель после операции. Актриса ослушалась и поплатилась за это.

Российской актрисе пришлось во второй раз пережить операцию за последние 3 месяца. Восстанавливать силы после первого хирургического вмешательства Поргина решила на даче в Болгарии. Там у труженицы разошлись швы, которые наложили после операции разошлись.

Дело в том, что несколько лет назад мои внуки сломали мне пальчики на ногах. Мы отдыхали в Абу-Даби, и они уговорили меня прокатиться на самом большом водном аттракционе. Я согласилась. И во время спуска с водной горки сломала все пальцы на ногах. В Москве мне поставили в них штифты. Но со временем они стали опускаться. Боль была дикая, поэтому я решилась на операцию.

Поргина призналась, что не боялась операции, так как была уверена в профессионализме врачей, которым доверилась. Процедура оказалась трудоемкой. Она сообщила что медики прооперировали ей стопу и убрали штифты.

Ходить больно до сих пор. Стопа болит, пальцы не сгибаются. Но я стараюсь расхаживаться потихонечку, массирую.

Врачи настоятельно рекомендовали Людмиле на протяжении 8 недель носить специализированную обувь - баруки. Поргина нарушила их указания. После чего пожалела о собственной беспечности.

Спустя несколько дней после операции я поехала на реабилитацию в Болгарию, где у нас есть дом. Один раз зашла в море искупаться. Зря пошла! Швы воспалились, и из них пошла кровь! В воде стопа намокла и всё.

Людмила Андреевна испугалась произошедшего и теперь твёрдо решила не заходить больше в воду, пока не восстановится до конца.

Актриса старается дышать свежим воздухом и не нервничать, чтобы поскорее поправиться.