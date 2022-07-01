У заключенных в американских тюрьмах не будет доступа к абортам

Сделать аборт в американской тюрьме и раньше было сложно. Необходимо было оплатить транспортировку и дождаться решения суда о проведении процедуры.

После ограничения конституционного права на аборты ситуация еще больше усугубилась. Защитники права на аборт предупреждают, что беременные женщины в тюрьмах будут вынуждены продолжать нежеланную беременность и сталкиваться с тяжелыми условиями родов.

Специалист по репродуктивной справедливости и ученого из Центра женского здоровья и прав человека в Саффолкском университете в Бостоне Рэйчел Рот говорит, что заключенным уже приходится бороться за свое право на аборт.

Она отмечает, что даже в штатах, где аборты не будут запрещены, у заключенных практически не будет шанса добиться такой процедуры.

В таких регионах доступ к абортам затрудняется из-за необходимости самостоятельно оплатить процедуру. Решения принимаются на усмотрение тюремного персонала.

В последнее время выявлено немало ситуаций с плохими условиями родов в тюрьме. Например, в 2020 году были уволены два сотрудника тюрьмы в округе Бровард штата Флорида. Они проигнорировали крики женщины, которая просила о помощи перед родами в своей камере.

Правозащитники много лет боролись за то, чтобы на беременных женщин не надевали кандалы во время родов и послеродового восстановления. Как минимум в 37 штатах это является обычной практикой.

Сковывание затрудняет работу врачей и может привести к травмам во время родов. Однако женщины по-прежнему остаются прикованными в этот период.