В Нововоронеже открыли памятник Аленке, на это раз без приключений
Новый памятник Аленке удовлетворил всех жителей атомограда, девушка станет хранительницей города.
Во время фестиваля «Истоки» состоялось торжественное открытие памятника, который посвящен местному селу Новая Аленовка.
Прежняя Аленка, которую в 2020 году установили было к 250-летию одноименного населенного пункта была забракована местными жителями, так как напоминала скорее белых ходоков из культового сериала «Игра престолов».
Теперь Аленка, средства на которую отыскали местные меценаты, станет действительно украшением этих мест.
Опубликовано: Тарас Медведев
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