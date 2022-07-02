SVT: Швеция не ожидала требования Эрдогана выслать 73 курдов для членства в НАТО

Шведский телеканал SVT рассказал о неожиданности решения Тайипа Эрдогана потребовать от Стокгольма экстрадировать более семидесяти членов РПК.

2 июля журналист шведского информационного агентства SVT Хенрик Сильвер признался, что ни народ, ни правительство Швеции не ожидали ультиматума президента Турции Тайипа Эрдогана для вступления шведского государства в НАТО.

По словам Сильвера, решение Эрдогана потребовать от Швеции экстрадировать 73 членов террористической группировки "Рабочая партия Курдистана" оказалось полной неожиданностью для Стокгольма, однако он вынужден его выполнить.

Примечательно, что днём ранее Тайип Эрдоган пообещал остановить процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если эти страны откажутся выполнять договорённости, заключённые с Анкарой.