ВОЗ: существует высокий риск появления оспы обезьян в России

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что высока вероятность проникновения вируса оспы обезьян в РФ.

2 июля уполномоченный по России сотрудник Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович сообщила, что риск появления оспы обезьян во всех 53 государствах европейского региона включая РФ остаётся высоким.

Вуйнович напомнила, что администрация ВОЗ рекомендует всем странам тщательно отслеживать вспышки оспы обезьян с целью нераспространения вируса по всей территории государства.

К текущему моменту сотрудники ВОЗ подтвердили более пяти тысяч случаев заболевания вирусом оспы обезьян в 51 стране мира, однако пути передачи этой болезни до сих пор туманны.