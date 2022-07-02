BMW столкнулся в США с чувствительным демпфером продаж

Автопроизводитель BMW зафиксировал значительное падение продаж в США во втором квартале года.

Из 78 905 автомобилей основного бренда BMW, группа Dax смогла продать на 18,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пятницу в штаб-квартире компании в США.

По словам представителей Dax, для ряда дилеров в США существенными стали проблемы с продажами определенного класса моделей популярного бренда. Особенно пострадали продажи лимузинов.

С другой стороны, BMW удалось добиться некоторых успехов в продажах городских кроссоверов повышенной проходимости (SUV), которые очень популярны в США.

В любом случае компания производит большинство из них на месте в Штатах.

Падение продаж малолитражных автомобилей марки Mini составило почти половину в сравнении с первым полугодием 2021 года.