BMW столкнулся в США с чувствительным демпфером продаж
Автопроизводитель BMW зафиксировал значительное падение продаж в США во втором квартале года.
Из 78 905 автомобилей основного бренда BMW, группа Dax смогла продать на 18,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пятницу в штаб-квартире компании в США.
По словам представителей Dax, для ряда дилеров в США существенными стали проблемы с продажами определенного класса моделей популярного бренда. Особенно пострадали продажи лимузинов.
С другой стороны, BMW удалось добиться некоторых успехов в продажах городских кроссоверов повышенной проходимости (SUV), которые очень популярны в США.
В любом случае компания производит большинство из них на месте в Штатах.
Падение продаж малолитражных автомобилей марки Mini составило почти половину в сравнении с первым полугодием 2021 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
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