Клишас допустил высылку болгарских дипломатов из Москвы

Сенатор Совфеда Андрей Клишас утверждает, что Москва может выслать болгарских дипломатов в случае высылки российских политиков из Софии.

Российский сенатор Андрей Клишас прокомментировал решение правительства Болгарии, которое намерено выслать семьдесят сотрудников российского посольства из Софии. По мнению Клишаса, в Москве слишком долго выбирают ответные меры.

Андрей Клишас выразил уверенность, что в Кремле следуют распорядиться об ответной высылке болгарских дипломатов из Москвы в случае, если российские политики всё-таки покинут Болгарию.

Примечательно, что ранее представитель МИД России Александр Грушко сообщил о возможном разрыве дипломатических отношений между Москвой и Софией из-за недружественных действий последней.