Клишас допустил высылку болгарских дипломатов из Москвы
Сенатор Совфеда Андрей Клишас утверждает, что Москва может выслать болгарских дипломатов в случае высылки российских политиков из Софии.
Российский сенатор Андрей Клишас прокомментировал решение правительства Болгарии, которое намерено выслать семьдесят сотрудников российского посольства из Софии. По мнению Клишаса, в Москве слишком долго выбирают ответные меры.
Андрей Клишас выразил уверенность, что в Кремле следуют распорядиться об ответной высылке болгарских дипломатов из Москвы в случае, если российские политики всё-таки покинут Болгарию.
Примечательно, что ранее представитель МИД России Александр Грушко сообщил о возможном разрыве дипломатических отношений между Москвой и Софией из-за недружественных действий последней.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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