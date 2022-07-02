МИД Польши посоветовал гражданам не ехать в Беларусь после введения безвиза

Глава МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что гражданам страны не следует посещать Республику Беларусь.

Вечером 2 июля министр иностранных дел Польши Павел Яблоньский публично заявил, что правительство Беларуси якобы активно поддерживает российскую спецоперацию на Украине и негативно относится к польскому государству.

Ссылаясь на своё мнение Яблоньский призвал поляков воздержаться от поездкок в Беларусь даже после того, как правительство этой страны ввело безвизовый режим с Польшей, который продлится с 1 июля до 31 декабря.