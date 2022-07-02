Пугачёва вернулась в Россию, но ненадолго

Самая известная российская певица Алла Борисовна Пугачёва вернулась на родину, сдержав своё обещание. Правда заехала в Россию она ненадолго, а сейчас уже пребывает В Юрмале.

Самая известная российская исполнительница ранее обещала не оставаться в Израиле надолго.

В интернете появились новости, что Примадонна вернулась в Россию, но ненадолго. По имеющимся сведениям, Алла Борисована заехала в Москву только на короткое время, а сейчас уже пребывает в Юрмале.

Скорее всего в Прибалтике Пугачёва находится без сопровождения своего мужа Максима Галкина. Журналист Антон Беккужев рассказал:

Я не исключаю, что Примадонна приехала в Юрмалу без Максима Галкина. Ранее Пугачева говорила, что не собирается засиживаться в Израиле, она хотела прилететь и в Россию, могла заехать и в Юрмалу. Мало того, мои знакомые говорили, что на днях видели Пугачеву в Москве.

В Израиле российская исполнительница жила несколько месяцев в компании супруга и детей. Семейная пара отбыла за рубеж после того, как началась спецоперация.

Знаменитость объясняла свой отъезд как желание отдохнуть. Галкин, видимо, преследовал иные цели. Весь этот период он дает концерты на чужбине, время от времени нелестно высказываясь о ситуации в Украине.

Один раз юморист иронично заявил, что возвращаться в Россию, вероятно, уже не стоит.

Ранее продюсер Сергей Лавров высказал предположение, что Галкину не удастся удерживать внимание зрителей в Израиле долго.