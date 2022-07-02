Президент Узбекистана ввёл режим ЧП в Каракалпакии из-за протестов

Глава республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев ввёл режим ЧП в Каракалпакии из-за протестов против упразднения независимости региона.

Вечером 2 июля стало известно, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение ввести режим чрезвычайного положения в Каракалпакии, которое будет действовать с завтрашнего дня до второго августа из-за вспыхнувших в регионе протестов.

Напомним, что на днях Мирзиёев выступил с инициативой по обнулению своего президентского срока и вхождению Каракалпакии в состав Узбекистана, после чего в данной республике вспыхнули протесты, уже спровоцировавшие гибель людей.