Президент Узбекистана ввёл режим ЧП в Каракалпакии из-за протестов
Глава республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев ввёл режим ЧП в Каракалпакии из-за протестов против упразднения независимости региона.
Вечером 2 июля стало известно, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение ввести режим чрезвычайного положения в Каракалпакии, которое будет действовать с завтрашнего дня до второго августа из-за вспыхнувших в регионе протестов.
Напомним, что на днях Мирзиёев выступил с инициативой по обнулению своего президентского срока и вхождению Каракалпакии в состав Узбекистана, после чего в данной республике вспыхнули протесты, уже спровоцировавшие гибель людей.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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