Handelsblatt: отказ от газа из России обойдётся Германии в $1 триллион

Журналисты издания Handelsblatt пообщались с экономистом Йенсом Эрхардтом, который предупредил Германию об убытках в случае отказа от российского газа.

3 июля экономист Йенс Эрхардт сообщил, что решение правительства Германии отказаться от российского газа в рамках санкций Евросоюза против Москвы лишит администрацию Берлина одного триллиона долларов, что увеличит немецкий госдолг, и без того растущий ввиду манифестирующейся в стране инфляции.

Также Йенс Эрхардт выразил уверенность, что в ближайшие четыре года Германия не сможет полностью заменить поставки российского газа в тех объёмах, которые ранее Берлин получал от Москвы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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