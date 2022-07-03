Галкин прилетел к Пугачевой в Юрмалу

Юморист выложил видео с берега Рижского взморья на фоне заката, раньше там видели Аллу с детьми.

Имя Максима Галкина нынче у многих на слуху. Популярный юморист и телеведущий вместе с женой певицей Аллой Пугачевой выехали в Израиль в конце февраля, и Галкин не раз выступал с осуждением политики РФ.

Многие поклонники осудили за это своего кумира. Россияне были уверены, что звездная пара больше в Россию не вернется, но недавно такие сплетни были разрушены.

Сначала Аллу с детьми заметили в Москве, затем в Юрмале - вместе с детьми.

Учитывая, что Галкина рядом на тот момент не было, появились новые слухи - об их возможном разводе. Однако недавно стало известно, что шоумен тоже перебрался в Юрмалу.

Максим выложил пост с видео, в котором он вместе с женой прогуливается по побережью Балтийского моря и восхищается юрмальским закатом.

Поклонники продолжают обвинять Галкина в «оскорбительном характере» выступлений в Израиле. Мол, артист после переезда в Кесарию начал отпускать очень обидные реплики в сторону России и россиян.

Сам Галкин ответил, что это все "заблуждение и происки провокаторов", и он «никогда и ни за что не обольет грязью» родину, сообщает Вумен.ру.