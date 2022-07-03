В Японии почти 40 млн пользователей остались без мобильной связи и интернета перед тайфуном

Японский мобильный оператор KDDI Corp обещает восстановить все услуги к вечеру воскресенья. Сбой в общенациональной сети затронул около 40 млн пользователей.

Более суток у абонентов затруднены звонки и выход в интернет. Перебои возникли с большинством услуг, включая сервис прогноза погоды и доставки посылок, а также транспортные и банковские услуги.

Президент KDDI Макото Такахаши сообщил, что в компании воспринимают случившееся как серьезную аварию и сожалеют об этом. Он рассказал, что к утру воскресенья удалось восстановить порядка 70% услуг.

По данным компании, система коммутации голосовых вызовов столкнулась с перегрузкой данными, превышающими возможности обработки. Расследование причин продолжается.

Информационное агентство Kyodo сообщает, что в результате масштабных сетевых ошибок была нарушена работа Метеорологического агентства, банкоматов в центральной части страны, онлайн-системы отслеживания посылок.

Министр внутренних дел и связи Ясуси Канеко заявил, что инцидент подпадает под категорию несчастного случая.

Он также рассказал, что были затруднены вызовы экстренных служб в то время, когда растет риск пандемии и теплового удара, а также приближается тайфун.

10 июля в Японии состоятся выборы в верхнюю палату, поэтому правительство стремится избежать общественного недовольства.