American Airlines предлагает пилотам повышение зарплаты до 64 000 долларов, чтобы решить проблемы с рейсами

American Airlines предложила 14 000 своих пилотов повышение зарплаты и улучшение баланса между работой и личной жизнью, чтобы справиться с дефицитом сотрудников.

Компания готова повысить зарплаты до 64 000 долларов, т.е. на 16,9%. Это означает, что общие расходы на оплату труда вырастут примерно на 2 млрд долларов к 2024 году.

American Airlines – последний американский авиаперевозчик, который решил прислушаться к рекомендациям профсоюзов.

Они советуют повысить зарплаты, поскольку из-за глобальной нехватки пилотов нагрузка на работающих сотрудников возросла.

Исполнительный директор American Airlines Роберт Исом разослал персоналу видео, в котором обещает повышение зарплат.

Ранее United Airlines предложила своим пилотам повышение заработной платы на 14% в течение 18 месяцев. Пока персонал авиакомпании не принял это предложение.

American Airlines предлагает условия, при которых капиталы самолетов Boeing 737 могут получить прибавку к зарплате примерно в 45 000, т.е. их годовой доход составит около 340 000 долларов.

Пилоты широкофюзеляжных самолетов Dreamliner Boeing могут получить прибавку в 65 000 долларов и повысить свой годовой доход до 425 000 долларов.