American Airlines предлагает пилотам повышение зарплаты до 64 000 долларов, чтобы решить проблемы с рейсами
American Airlines предложила 14 000 своих пилотов повышение зарплаты и улучшение баланса между работой и личной жизнью, чтобы справиться с дефицитом сотрудников.
Компания готова повысить зарплаты до 64 000 долларов, т.е. на 16,9%. Это означает, что общие расходы на оплату труда вырастут примерно на 2 млрд долларов к 2024 году.
American Airlines – последний американский авиаперевозчик, который решил прислушаться к рекомендациям профсоюзов.
Они советуют повысить зарплаты, поскольку из-за глобальной нехватки пилотов нагрузка на работающих сотрудников возросла.
Исполнительный директор American Airlines Роберт Исом разослал персоналу видео, в котором обещает повышение зарплат.
Ранее United Airlines предложила своим пилотам повышение заработной платы на 14% в течение 18 месяцев. Пока персонал авиакомпании не принял это предложение.
American Airlines предлагает условия, при которых капиталы самолетов Boeing 737 могут получить прибавку к зарплате примерно в 45 000, т.е. их годовой доход составит около 340 000 долларов.
Пилоты широкофюзеляжных самолетов Dreamliner Boeing могут получить прибавку в 65 000 долларов и повысить свой годовой доход до 425 000 долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
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