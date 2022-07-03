Умер английский режиссёр Питер Брук в возрасте 97 лет

Английский режиссёр еврейского происхождения Питер Брук скончался в возрасте 97 лет.

3 июля британский режиссёр театра и кино Питер Брук скончался во Франции на 98 году жизни. Всю свою жизнь он посвятил драматургии и особую любовь покойный питал к творчеству А.П. Чехова и У. Шекспира.

Он подарил миру множество театральных постановок и художественных фильмов, например, «Вишнёвый сад»,«Гамлет», «Дон Жуан», «Повелитель мух» и многие другие произведения искусства.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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