Умер английский режиссёр Питер Брук в возрасте 97 лет

Английский режиссёр еврейского происхождения Питер Брук скончался в возрасте 97 лет.

3 июля британский режиссёр театра и кино Питер Брук скончался во Франции на 98 году жизни. Всю свою жизнь он посвятил драматургии и особую любовь покойный питал к творчеству А.П. Чехова и У. Шекспира.

Он подарил миру множество театральных постановок и художественных фильмов, например, «Вишнёвый сад»,«Гамлет», «Дон Жуан», «Повелитель мух» и многие другие произведения искусства.