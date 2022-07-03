Садоводы поделились авторитетным мнением о способах и периодичности полива капусты
Правильно организованный полив капусты это важнейшее условие устойчивого развития растения. Расскажем , как правильно орошать капусту на садовом участке.
При грамотно организованном увлажнении почвы, капуста быстро укореняется после посадки и активно развивается. Сильное растение успешно противостоит вредителям и болезням.
Кочаны вырастают крепкими, сохраняют упругость и отличные вкусовые качества на долгое время.
Признаки недостатка влаги:
- медленно развивается зелёная масса;
- листья теряют сочность, упругость и со временем начинают желтеть;
- завязывание кочанов происходит слабо.
Правила полива капусты:
- Используется только тёплая вода. Идеальная температура 24-26 градусов Цельсия;
- Вода должна быть дождевая или родниковая. Если рядом нет водоёмов, а осадки долго не выпадают, то используется водопроводная вода, которую предварительно нужно настоять 1-2 дня.
Для полива капусты используется метод дождевания, под корень, по бороздкам и капельный способ орошения.
В зависимости от сорта меняется и периодичность полива. Пекинскую капусту нужно орошать раз в 3-4 дня, брокколи каждые 6-7 дней, а белокочанную - 2-3 раза в неделю.
Опубликовано: Максим Алексеев
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