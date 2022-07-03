Кисида: Япония нашла способ снизить цену на российскую нефть

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страны «Большой семерки» выработали механизм, который позволит снизить стоимость российской нефти в два раза.

Фумио Кисида подчеркнул, что механизм находится в разработке, однако Япония поддерживает этот способ снизить цену на российскую нефть. Он отметил, что механизм не позволит странам G7 закупать российскую нефть по стоимости выше установленного «предела».

Япония первой готова установить «верхний порог» на уровне примерно в половину текущей стоимости на нефть. При этом российским поставщикам все равно придется экспортировать нефть, по крайней мере, до тех пор, пока не будут найдены альтернативные рынки.

Итоги саммита «Большой семерки» говорят о том, что страны только будут искать способы ограничения транспортировки российской нефти или установления «потолка цены». То есть, в итоговом коммюнике не говорилось о создании механизмов сразу после завершения саммита.

Однако глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС будет готова присоединиться к любому решений G7, в том числе и по установлению «потолка цен». По его словам, это негативно повлияет только на Россию, но не на них самих.