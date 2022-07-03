Ранее на официальном сайте посольства США в Москве исчез официальный адрес месторасположения дипмиссии. Это связано с тем, что улицу, на котором расположено посольство, переименовали в площадь ДНР.

Первый Зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что «российское правительство с юмором восприняло решение американских дипломатов, однако предпринимать действия по перемещению посольства они не планируют».

Дмитрий Новиков отметил, что исчезновение адреса посольства с официального сайта означает то, что «они оказались в сложной ситуации». С одной стороны, американцы не признают Донецкую и Луганскую народные республики и активно поддерживают режим Киева и Зеленского. С другой — размещение посольства это всегда двусторонний вопрос, американцы не могут самостоятельно выбрать другое место для дипмиссии.

Ранее сообщалось, что дипломатическая миссия США в Москве удалила адрес местонахождения со своего официального сайта. Дело в том, что на днях адрес переименовали в «площадь Донецкой Народной Республики», которую признали только три страны, а США с этим не согласны.

В данный момент на портале «Активный гражданин» россияне выбирают адрес, по которому будет находится «площадь Луганской народной республики». Пока большинство жителей столицы склоняются к переименованию улицы, на которой расположено британское посольство в Москве.