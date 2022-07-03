Американку, обвиняемую в убийстве знаменитой велосипедистки, нашли в Коста-Рике, благодаря йоге

43-летняя Кейтлин Мари Армстронг, обвиняемая в убийстве известной велосипедистки Мории Уилсон, задержана в Коста-Рике. Ее арестовали через 43 дня после преступления.

Заместитель маршала США Брэндон Филла рассказал, что Армстронг занималась йогой. Правоохранители полагали, что она будет так или иначе связана с одной из йога-студий.

Действительно, женщина посещала такую школу, хоть и под вымышленным именем. По этом следу и удалось выйти на подозреваемую.

Женщина была арестована прямо в йога-студии в небольшом городе Санта-Тереза. Теперь ее ожидает депортация в США.

Главное миграционное управление Коста-Рики сообщает, что Армстронг прибыла в страну с паспортом, который не соответствовал ее личности, но не был поддельным.

Второй паспорт на имя сестры Армстронг был найдет в шкафчике Кейтлин. Там же была квитанция на пластику носа на 6350 долларов. Чтобы изменить внешность, женщина коротко постриглась и перекрасила волосы.

Правоохранителям стало известно, что Армстронг продала свой джип перед вылетом в Сан-Хосе и первое время в Коста-Рике жила на вырученные деньги.

По обвинению в убийстве первой степени Кейтлин Армстронг могут приговорить к смертной казни.