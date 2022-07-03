Американку, обвиняемую в убийстве знаменитой велосипедистки, нашли в Коста-Рике, благодаря йоге
43-летняя Кейтлин Мари Армстронг, обвиняемая в убийстве известной велосипедистки Мории Уилсон, задержана в Коста-Рике. Ее арестовали через 43 дня после преступления.
Заместитель маршала США Брэндон Филла рассказал, что Армстронг занималась йогой. Правоохранители полагали, что она будет так или иначе связана с одной из йога-студий.
Действительно, женщина посещала такую школу, хоть и под вымышленным именем. По этом следу и удалось выйти на подозреваемую.
Женщина была арестована прямо в йога-студии в небольшом городе Санта-Тереза. Теперь ее ожидает депортация в США.
Главное миграционное управление Коста-Рики сообщает, что Армстронг прибыла в страну с паспортом, который не соответствовал ее личности, но не был поддельным.
Второй паспорт на имя сестры Армстронг был найдет в шкафчике Кейтлин. Там же была квитанция на пластику носа на 6350 долларов. Чтобы изменить внешность, женщина коротко постриглась и перекрасила волосы.
Правоохранителям стало известно, что Армстронг продала свой джип перед вылетом в Сан-Хосе и первое время в Коста-Рике жила на вырученные деньги.
По обвинению в убийстве первой степени Кейтлин Армстронг могут приговорить к смертной казни.
Опубликовано: Светлана Репина
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