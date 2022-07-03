Эксперты поделились авторитетным мнением о способах лечения ржавчины на смородине

Ржавчина это опасное заболевание, способное за коротких срок нанести существенный вред кусту смородины. Расскажем, как эффективно бороться с заболеванием..

Ржавчина - это патология приводит к ослаблению кустарника. Смородина останавливается в развитии и в течение 2-3 лет погибает.

При обнаружении первых признаков болезни нужно принимать незамедлительные меры. В противном случае патология может приобрести необратимый характер.

Возбудитель ржавчины - микроскопический грибок. Паразит чрезвычайно устойчив к неблагоприятным внешним условиям. Споры вредителя могут переноситься ветром и насекомыми на огромные расстояния.

Опасность ржавчины заключается в том, что на ранних стадиях поражения, болезнь протекает бессимптомно. В момент, когда проявляются первые признаки заражения, вредитель успевает распространиться по всему растению.

Способы борьбы с ржавчиной:

Настой чеснока. 6-8 головок измельчаются, укладываются в трёхлитровую банку и заливаются горячей водой. Состав настаивается 48 час. и фильтруется через марлю;

6-8 головок измельчаются, укладываются в трёхлитровую банку и заливаются горячей водой. Состав настаивается 48 час. и фильтруется через марлю; Табачный раствор. 200 г. табачной пыли заливают 2 л. кипящей воды и настаивают 2-3 суток. Готовый состав процеживается и используется по назначению;

200 г. табачной пыли заливают 2 л. кипящей воды и настаивают 2-3 суток. Готовый состав процеживается и используется по назначению; Мыльно-содовый раствор. 6 ст.л. пищевой соды и 50 г. хозяйственного мыла растворяют в 10 л. воды. Раствором опрыскивают крону смородины.

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