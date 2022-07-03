Продюсер Аллы Пугачевой назвал сумму гонорара за выступление примадонны

Продюсер Аллы Пугачевой Сергей Лавров в интервью огласил сумму гонорара за выступление примадонны. По его словам, исполнительница просит 350 тысяч евро за концерт.

Лавров пояснил, что Пугачева специально ставит высокую стоимость, так как не испытывает недостатка в финансах и давно находится на своеобразной пенсии, проводя время с семьей. Поэтому, если ее действительно кто-то ждет, то будет готов заплатить 350 тысяч евро.

При этом продюсер подчеркнул, что высокая сумма гонорара — это не все. Если кто-то захочет взять ее концерт за эти деньги, то примадонна будет выдвигать дальнейшие условия для проведения концерта.

Продюсер считает, что Пугачева вообще может не выступать и зарабатывать благодаря трансляциям старых концертов. Если она сейчас вернется в Россию на любой канал, то это будет стоить суммы с шестью нулями, потому что Пугачева — это рейтинг.

Ранее стало известна стоимость дома Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиле. Дом на берегу Средиземного моря оценивается не менее, чем в шесть миллионов долларов.