Министерство окружающей среды Мексики запретило Audi строить солнечную электростанцию

Министерство окружающей среды Мексики сообщило, что отклоняет экологическое разрешение на строительство солнечной электростанции немецкой компанией Audi.

Автопроизводитель из Германии планировал построить такую станцию на своем заводе, расположенном в центральном мексиканском штате Пуэбла.

В конце мая Audi представила официальным лицам отчет о воздействии фотоэлектрической электростанции на окружающую среду.

Однако этот документ был отклонен, поскольку он требует регионального анализа с учетом дополнительной электрической инфраструктуры.

В министерстве отмечают, что проекты такого типа требуют создания электростанции, электрической подстанции и внутренних линий электропередач.

В Audi Mexico пояснили, что все солнечные панели, которые планировалось построить, предназначены только для собственного потребления.

Их планировалось использовать для частичного обеспечения мощности, необходимой для производства автомобилей Audi Q5.

В компании также отмечают, что с уважением относятся к правовым требованиям Мексики и готовятся представить дополнительную документацию, запрошенную компетентными органами.