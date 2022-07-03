Диетологи назвали неожиданные эффекты употребления бургеров

Бургеры – одно из самых популярных и любимых всеми блюд, особенно в сезон барбекю. Но не все знают, какое действие это блюдо оказывает на организм.

Бургеры способствуют набору веса. Согласно результатам исследования, опубликованным в Ethnicity & Disease, любители бургеров на 26% чаще страдают ожирением.

Для примера: один воппер из Burger King содержит 740 калорий, т.е. почти половину средней нормы для взрослого человека за день.

Употребление жирного красного мяса повышает уровень липопротеинов, т.е. «плохого холестерина». Он оседает на стенках кровеносных сосудов, сужает их и повышает риск инсульта или сердечного приступа.

Гамбургеры содержат много сахара в виде кукурузного сиропа с высокой концентрацией глюкозы. Они есть в приправах, в соусах, в булочке. Это приводит к повышению уровня сахара в крови и со временем может стать причиной сахарного диабета.

Красное и переработанное мясо вызывает рост уровня С-реактивного белка в крови, а это маркер воспаления. Развитию воспалительного процесса способствует сочетание булки с беконом и сыром, сладкими приправами и картофелем фри.

Из-за высокого содержания соли бургеры провоцируют повышение кровяного давления и нередко приводят к гипертонии, создавая риск сердечных заболеваний.

Употребление большого количества животного белка может спровоцировать образование камней в почках из-за активного выделения мочевой кислоты.